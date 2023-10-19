Рада проголосувала за бюджет-2024: що мають виправити до другого читання

"За" проголосували 285 депутатів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Державного бюджету на 2024 рік. До другого читання у документі мають бути враховані деякі пропозиції та висновки.

Про це у четвер, 19 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк. За його словами, "За" проголосували 285 депутатів.

Далі Кабінет міністрів України опрацює документ з огляду на всі пропозиції та висновки. До 20 листопада цього року має відбутися остаточне голосування за проект Держбюджету. Залізняк назвав основні показники:

Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн;

Витрати – у сумі 3.308,9 млрд грн;

Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1593,6 млрд грн.

До другого читання уряд має врахувати пропозиції щодо підготовки документа, серед яких:

збільшення планових доходів бюджету майже на 10 млрд грн у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д),

додаткове скорочення витрат на будівництво, ремонти та закупівлі майна в різних органах влади, зменшення витрат на БЕБ та перенаправлення коштів на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропуску залізничного сполучення.

Водночас пропонується додаткові ресурси направити на протезування для військових та на освітню субвенцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік. Його ключовий акцент – безпека та оборона країни.