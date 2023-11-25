Долар піде вгору чи вниз? Що прогнозують експерти на 2024 рік

Прогнози є нижчі та вищі за закладену Кабміном ціну в бюджеті

Експерти розходяться з оцінками того, яким буде курс долара наступного року. Загалом вони оцінюють його від 39 грн за долар до 42. Тим часом Кабмін покращив свій прогноз.

В бюджеті на 2024 рік Кабінет Міністрів України заклав обмінний курс української гривні до долара США на 70 копійок менше ніж очікувалося. Наразі ця цифра становить 40,7 грн за долар.

Меншої девальвації української валюти очікують і у Dragon Capital. Наприкінці жовтня вони змінили свій прогноз — він покращився. До кінця 2023 року очікується курс близько 37 грн за долар (раніше він був вищий на 50 копійок). Очікуваний курс на 2024 рік знизили з 41 грн до 39 грн за долар.

У ICU налаштовані не так оптимістично. Керівник брокерського підрозділу Андрій Величко повідомив, що не очікують суттєвих змін курсу до кінця 2023 року, а на кінець наступного очікують ціну 42 грн за долар.

Наразі курс української валюти становить трохи більше ніж 37,5 гривень за долар. Курс в банках трохи відрізняється, однак днями він почав знижуватись.

Курс валют на 25 листопада

Напередодні "Телеграф" повідомляв, що курс може вирости до 38 грн. Це може відбутися через дії Нацбанку — курс може зростати як на готівковому, так і на безготівковому ринку.