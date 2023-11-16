До 40 не підніметься, але здорожчання буде: яким буде курс долара у 2024

Прогнози є досить оптимістичні

За прогнозами деяких аналітиків, у наступному році українцям варто чекати на велике здорожчання долара. Однак інші думають, що курс американської валюти у 2024 році максимально виросте до 39 гривень.

Як повідомляє CEO компанії Dragon Capital Томаш Фіала для "TODAY", на кінець 2023 року курс долара може становити 37 гривень, а за підсумками 2024 – зрости до 39 гривень.Тобто долар не підніметься до 40 гривень.

За його словами, причиною "позитивного" прогнозу є економічні чинники. Він переконаний, що у 2024 році приріст української економіки становитиме близько 4,5% (за прогнозами уряду має бути 5%). Як для країни, яка потерпає від війни, це дуже гарний показник.

Однак темпи інфляції знижуються значно швидше, ніж очікувалось. У минулому місяці інфляція знизилась до 5,3% і це вплине на загальнорічний показник.

"Інфляцію цього року прогнозуємо 6%, це вже в тому таргеті 5% плюс-мінус 1%, на який орієнтується НБУ. А за підсумками наступного року — близько 8%", — каже Томаш Фіала.

Однією з причин стримування курсу долара є гроші міжнародних партнерів, однак Томаш Фіала на цьому не наголошує. Якщо у 2024 році грошова допомога почне надаватись менших обсягах, то всі показники бюджету 2024 можуть не спрогнозуватись.

Курс долара в Україні станом на 16 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 16 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,66 (купівля) та 37,77 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,26 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стабільного курсу долара 36,6 гривні більше не буде. Експерт дав прогноз щодо змін на ринку.