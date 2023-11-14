Долар може перевалити за 40 гривень: коли українцям чекати зростання курсу

У наступному році є ймовірність здорожчання валюти до 40 гривень

Хоча на готівковому ринку триває стабільність курсу американської валюти, однак деякі експерти кажуть, що долар буде дорожчати.

Як повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН, різкі зміни на ринку залежать від невизначеності щодо обсягів допомоги від міжнародних партнерів. Він прогнозує, що за деяких обставин в Україні ще пів року триватиме стабільність.

"Не затверджено понад 70% потрібної суми допомоги, це 29 мільярдів доларів, є підтвердженими лише близько 14 мільярдів. Для порівняння: на наступний рік у держбюджеті України заплановано 43 мільярди доларів на військові витрати. Тому за песимістичним сценарієм індикативний курс у 40,7 гривні за долар може стати реальним і навіть більшим. За оптимістичним сценарієм – отримаємо ще мінімум пів року стабільності", — каже Пендзин.

Він наголосив, що Бюджет-2024 рік був ухвалений дуже швидко тому, що його наповнення здебільшого залежить від обсягів допомоги з якою є складнощі. Грубо кажучи поки що немає чого "ділити", а коли буде – держбюджет переглянуть. А нині це просто ще один аргумент для переговорів з міжнародними партнерами.

Курс долара станом на 14 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 14 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,35 грн (купівля) та 37,80 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,81 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,16 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні у 2024 році.