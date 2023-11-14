Доллар может перевалить за 40 гривен: когда украинцам ждать роста курса

В следующем году есть вероятность удорожания валюты до 40 гривен

Хотя на наличном рынке продолжается стабильность курса американской валюты, однако некоторые эксперты говорят, что доллар будет дорожать.

Как сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН, резкие изменения на рынке зависят от неопределенности объемов помощи от международных партнеров. Он прогнозирует, что при некоторых обстоятельствах в Украине еще полгода будет продолжаться стабильность.

"Не утверждено более 70% нужной суммы помощи, это 29 миллиардов долларов, подтверждены лишь около 14 миллиардов. Для сравнения: на следующий год в госбюджете Украины запланировано 43 миллиарда долларов на военные расходы. Поэтому по пессимистическому сценарию индикативный курс в 40,7 гривны за доллар может стать реальным и даже большим. По оптимистическому сценарию – получим еще минимум пол года стабильности", — говорит Пендзин.

Он подчеркнул, что Бюджет-2024 год был принят очень быстро потому, что его наполнение в основном зависит от объемов помощи с которой сложности. Грубо говоря пока нечего "делить", а когда будет — госбюджет пересмотрят. А сейчас это еще один аргумент для переговоров с международными партнерами.

Курс доллара по состоянию на 14 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 14 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,35 грн (покупка) и 37,80 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,16 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине в 2024 году.