Официальный курс доллара в Украине падает: чего ждать в ноябре

Во второй половине ноября аналитики прогнозируют, что будут расширены пределы курсовых колебаний

Некоторое время курс доллара в Украине держался почти на одном уровне, то есть не было больших колебаний. Но, по словам эксперта, во второй половине ноября есть шанс, что на рынке произойдут перемены.

Как говорит начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для OBOZ.UA, в настоящее время НБУ не собирается менять тактику поведения на валютном рынке. То есть, интервенции банка (Ред. Интервенция — влияние НБУ на валютный рынок путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты), позволяющие покрывать спрос, продолжатся.

Во второй половине этого месяца, по словам Лесового, украинцам следует готовиться к возможным изменениям.

"Конечно, мы предполагаем, что вскоре (уже со второй половины месяца) регулятор может дать еще больше свободы безналичному рынку, расширив пределы возможных колебаний. Однако вряд ли это произойдет прямо сейчас", – считает эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 ноября

По данным портала Минфин, в понедельник, 6 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,89 (продажа). Наличный курс — 37,64 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,17.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине курс доллара при некоторых условиях вырастет до 46 гривен. Аналитики рассказали, возможна ли вообще такая ситуация.