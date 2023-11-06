Офіційний курс долара в Україні падає: чого чекати у листопаді

У другій половині листопада аналітики прогнозують, що буде розширено межі курсових коливань

Деякий час курс долара в Україні тримався майже на одному рівні, тобто не відбувалось великих коливань. Але, за словами експерта, у другій половині листопада є шанс, що на ринку відбудуться зміни.

Як мовить начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для OBOZ.UA, наразі НБУ не збирається змінювати тактику поведінки на валютному ринку. Тобто, інтервенції банку (Ред. Інтервенція — вплив НБУ на валютний ринок шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти), що дають змогу покривати попит, продовжаться надалі.

У другій половині цього місяця, за словами Лєсового, українцям варто готуватись до ймовірних змін.

"Звичайно, ми припускаємо, що невдовзі (вже з другої половини місяця) регулятор може дати ще більше свободи безготівковому ринку, розширивши межі можливих коливань. Однак навряд це станеться прямо зараз", – вважає експерт.

Курс долара в Україні станом на 6 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 6 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,89 (продаж). Готівковий курс — 37,64 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,17.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні курс долара за деяких умов виросте до 46 гривень. Аналітики розповіли, чи можлива взагалі така ситуація.