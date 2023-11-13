Благодаря действиям НБУ: чего ожидать от курса доллара в ближайшее время

Банк потратит от 460 до 720 миллионов для поддержки показателей

На валютном рынке в Украине какую неделю подряд царит курсовая стабильность. По совам экспертов, она продержится и в течение следующих нескольких дней.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, до 15 ноября курс американской валюты будет находиться в пределах коридора купли-продажи от 36,70 до 37,90 гривны, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 37,10 до 37,90 гривны.

По словам эксперта, ситуация на межбанке сейчас стабильная и почти не будет меняться.

"Если смотреть на ситуацию на межбанке, то она действительно сейчас стабильна за счет заливки доллара на рынке со стороны НБУ из-за интервенций… Я не вижу каких-либо проблем ни с всплесками объемов, ни с каким-то глобальным увеличением спроса. Он есть, но не критический", — говорит Козырев.

Он добавляет, что до 15 ноября Нацбанк потратит от 460 до 720 миллионов долларов из резервов для поддержки гибкого курса. Козырев считает это не большой суммой.

"Если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах от 35,90 до 36,30 грн/долл., то безналичный курс евро будет от 37,76 до 38,95 грн/евро ", — отметил Козырев.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 13 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,75 (продажа). Наличный курс — 37,67 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 36,07 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине в 2024 году.