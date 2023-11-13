Завдяки діям НБУ: чого очікувати від курсу долара найближчим часом

Банк витратить від 460 до 720 мільйонів для підтримки показників

На валютному ринку в Україні який тиждень поспіль панує курсова стабільність. За совами експертів. вона протримається і протягом наступних декількох днів.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, до 15 листопада курс американської валюти перебуватиме в межах коридору купівлі-продажу від 36,70 до 37,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,10 до 37,90 гривень.

За словами експерта, ситуація на міжбанку зараз стабільна і майже не змінюватиметься.

"Якщо дивитися на ситуацію на міжбанку, то вона дійсно зараз стабільна коштом до заливки долара на ринку з боку НБУ через інтервенції… Я не бачу якихось проблем ні зі сплесками обсягів, ні з якимось глобальним збільшенням попиту. Він є, але не критичний", — каже Козирєв.

Він додає, що до 15 листопада Нацбанк витратить від 460 до 720 мільйонів доларів з резервів для підтримки гнучкого курсу. Козирєв вважає це не великою сумою.

"Якщо у цей період на міжбанку котирування долара будуть в межах від 35,90 до 36,30 грн/дол., то безготівковий курс євро буде від 37,76 до 38,95 грн/євро", — зазначив Козирєв.

Курс долара в Україні станом на 13 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 13 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,75 (продаж). Готівковий курс — 37,67 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,07 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні у 2024 році.