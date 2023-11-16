До 40 не поднимется, но подорожание будет: каким будет курс доллара в 2024

Прогнозы достаточно оптимистичны

По прогнозам некоторых аналитиков, в следующем году украинцам стоит ожидать большого подорожания доллара. Однако другие полагают, что курс американской валюты в 2024 году максимально вырастет до 39 гривен.

Как сообщает CEO компании Dragon Capital Томаш Фиала для "TODAY", на конец 2023 года курс доллара может составить 37 гривен, а по итогам 2024 года – вырасти до 39 гривен. То есть доллар не поднимется до 40 гривен.

По его словам, причиной "положительного" прогноза есть экономические факторы. Он убежден, что в 2024 году прирост украинской экономики составит около 4,5% (по прогнозам правительства должно быть 5%). Как для страны, страдающей войной, это очень хороший показатель.

Однако темпы инфляции снижаются гораздо быстрее, чем ожидалось. В том месяце инфляция снизилась до 5,3% и это повлияет на общегодовой показатель.

"Инфляцию в этом году прогнозируем 6%, это уже в том таргете 5% плюс-минус 1%, на который ориентируется НБУ. А по итогам следующего года – около 8%", – говорит Томаш Фиала.

Одной из причин сдерживания курса доллара являются деньги международных партнеров, однако Томаш Фиала это не подчеркивает. Если в 2024 году денежная помощь начнет предоставляться в меньших объемах, то все показатели бюджета 2024 могут не спрогнозироваться.

Курс доллара в Украине на 16 ноября

По данным портала Минфин, в четверг, 16 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,66 (покупка) и 37,77 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине стабильного курса доллара 36,6 гривны больше не будет. Эксперт дал прогноз по изменениям на рынке.