НБУ будет "диктовать": ждать ли украинцам роста курса доллара в ближайшие дни

Официальные показатели банка начинают расти

Американская валюта некоторое время дешевела и эксперты прогнозировали, что на рынке еще достаточно долго будет господствовать стабильность. Однако до конца этой недели в украинских обменниках может измениться курс доллара.

На рынке ожидаются изменения, но неоднородные, сообщает "Минфин". В течение 15-17 ноября доллар удешевиться в покупке и подорожает в продаже. Ожидаемая стоимость валюты в указанный период будет в коридоре 37,3-37,95 грн.

Эксперты объясняют, что больших сюрпризов от рынка ждать не стоит. Середина ноября в Украине на валютном рынке пройдет "активно и снова под диктовку Нацбанка".

"Судя по последним действиям НБУ, "игру на понижение" за счет "заливки" рынка "дешевым" долларом Нацбанк прекратил. Нас ждет период коррекции курса доллара в пределах достаточно узкого коридора, который формируется, по факту, лишь ценниками интервенций самого НБУ", – объясняют на сайте.

Курс доллара в Украине по состоянию на 15 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 15 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,85 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,31 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине в 2024 году.