Курс доллара в середине ноября: колебания неизбежны, но есть нюанс

Неожиданностей быть не должно, но возможно

Курс доллара в Украине ожидает свобода, при которой неизбежны изменения его курса. Так считают все эксперты валютного рынка.

По мнению директора департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 13 по 19 ноября ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной. Как считает собеседник "Телеграфа", введенный НБУ режим "управляемой гибкости" максимально себя оправдывает, формируя довольно положительные ожидания и уверенность в прочности рынка как такового.

Вместе с тем не исключено, что постепенно регулятор будет давать больше свободы курсообразования, уменьшая или увеличивая объемы интервенций, например, меняя их примерно на 50-60 млн долларов. При этом, по данным нардепа Даниила Гетманцева, на поддержание курса гривны в октябре НБУ потратил 3,35 млрд долларов.

"Конечно, многое будет зависеть от уровня спроса и предложения. Думаю, что в случае какого-то значительного "перекоса" регулятор будет принимать оперативные меры. Следовательно, на рынке вполне возможны более "оживленные" курсовые изменения, но без стремительных взлетов или падений", — подчеркивает эксперт.

По мнению Тараса Лесового, разница курса доллара на наличном рынке ежедневно может колебаться в 30-50 копеек на долларе, а сам курс будет составлять 37-38 гривен за американскую валюту и 39-41 гривну за евро.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке будет находиться в довольно активном состоянии – с ежедневными изменениями курсов, однако эти изменения будут выразителем живого, а не чрезмерно зарегулированного рынка. То есть, мы ожидаем, что ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой и по многим критериям — похожей на последние несколько недель", — резюмирует Тарас Лесовой.

По мнению аналитиков, к концу года курс доллара не превысит 37,5 грн.