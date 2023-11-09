Курс долара у середині листопада: коливання неминучі, але є нюанс

Несподіванок бути не повинно, але можливо

Курс долара в Україні очікує на свободу, за якої неминучі зміни його курсу. Так вважають усі експерти валютного ринку.

На думку директора департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 13 по 19 листопада ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною. Як вважає співрозмовник "Телеграфа", запроваджений НБУ режим "керованої гнучкості" максимально себе виправдовує, формуючи досить позитивні очікування та впевненість у міцності ринку як такого.

Водночас не виключено, що поступово регулятор даватиме більше свободи курсоутворення, зменшуючи чи збільшуючи обсяги інтервенцій, наприклад, змінюючи їх приблизно на 50-60 млн. доларів. При цьому, за даними нардепа Данила Гетьманцева, на підтримку курсу гривні у жовтні НБУ витратив 3,35 млрд доларів.

"Звичайно, багато залежатиме від рівня попиту та пропозиції. Думаю, що у разі якогось значного "перекосу" регулятор вживатиме оперативних заходів. Отже, на ринку цілком можливі більш "жваві" курсові зміни, але без стрімких злетів або падінь", — наголошує експерт.

На думку Тараса Лєсового, різниця курсу долара на готівковому ринку щодня може коливатись у 30-50 копійок на доларі, а сам курс становитиме 37-38 гривень за американську валюту та 39-41 гривню за євро.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку перебуватиме в досить активному стані – із щоденними змінами курсів, проте ці зміни будуть виразником живого, а не надмірно зарегульованого ринку. Тобто, ми очікуємо, що ситуація на ринку буде досить прогнозованою і за багатьма критеріями – схожою на останні кілька тижнів”, – резюмує Тарас Лєсовий.

На думку аналітиків, до кінця року курс долара не перевищить 37,5 грн.