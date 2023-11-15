НБУ буде "диктувати": чи чекати українцям на зростання курсу долара найближчими днями

Офіційні показники банку починають зростати

Американська валюта деякий час дешевшала й експерти прогнозували, що на ринку ще досить довго пануватиме стабільність. Однак до кінця цього тижня в українських обмінниках може змінитись курс долара.

На ринку очікуються зміни, але неоднорідні, як повідомляє "Мінфін". Протягом 15-17 листопада долар здешевшає у купівлі та здорожчає у продажі. Очікувана вартість валюти в зазначений період перебуватиме в коридорі 37,3-37,95 грн.

Експерти пояснюють, що великих сюрпризів від на ринку чекати не варто. Середина листопада в Україні на валютному ринку пройде "активно і знову під диктування Нацбанку".

"Судячи з останніх дій НБУ, "гру на зниження" за рахунок "заливання" ринку "дешевим" доларом Нацбанк припинив. Нас чекає період корекції курсу долара в межах досить вузького коридору, який формується, за фактом, лише цінниками інтервенцій самого НБУ", – пояснюють на сайті.

Курс долара в Україні станом на 15 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 15 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,72 (купівля) та 37,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,31 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні у 2024 році.