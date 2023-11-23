Прогнози песимістичні: в Україні може стрибнути курс долара

Головний чинник, що впливатиме на курсоутворення, є ситуація на фронті

У бюджеті України вартість американської валюти на 2024 рік було закладено орієнтовно на рівні 41 гривні й таку думку мають і інші експерти.

У наступному році курс долара в Україні не виросте понад 41,4 гривні, як повідомляється на сайті World Economic Outlook. Середньорічні показники американської валюти у 2028 році передбачаються на рівні 53,9 гривні.

Середньорічний курс долара буде:

у 2023 році — 37,5 грн/$

у 2024 році — 41,4 грн/$

у 2025 році — 46,0 грн/$

у 2026 році — 48,9 грн/$

у 2027 році — 51,3 грн/$

у 2028 році — 53,9 грн/$

Курс долара в Україні станом на 23 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 23 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,80 (продаж). Готівковий курс — 37,65 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,06 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні, якщо припиниться або затримається міжнародна допомога.