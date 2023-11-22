НБУ диктуватиме курс: що буде з доларом найближчими днями

Аналітик поділився своїм прогнозом

На готівковому ринку певний час панувала стабільність курсу долара, однак, за прогнозом експерта, найближчим днями очікуються невеликі зміни.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирєв на сайті Мінфін, протягом 22-24 листопада Нацбанк втручатиметься своїми інтервенціями (Ред. Інтервенція — цілеспрямований вплив Національного банку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти) у торговий ринок. За його прогнозом, американська валюта коливатиметься в межах від 37,10 до 38 гривень.

"Тренд по курсу долара на торгах диктуватиме НБУ своїми інтервенціями та цінниками. Основні обсяги угод пройдуть у першій половині тижня, оскільки потім через свята в США ділова активність контрагентів українських компаній теж знизиться", – пояснив Козирєв.

На міжбанку курс долара, за його словами, перебуватиме в межах 36,05−36,35 гривень.

На готівковому ринку різниця між курсом продажу та купівлі долара у більшості обмінників та касах банків буде коливатись в межах 20−25 до 50 копійок. Тому, долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 грн.

Курс долара в Україні станом на 22 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 22 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,35 грн (купівля) та 37,80 (продаж). Готівковий курс — 37,68 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто чекати на здорожчання долара до настання зимових свят в Україні.