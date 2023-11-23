Прогнозы пессимистические: в Украине может прыгнуть курс доллара

Главным фактором, влияющим на курсообразование, является ситуация на фронте

В бюджете Украины стоимость американской валюты на 2024 год была заложена ориентировочно на уровне 41 гривны и такое мнение и у других экспертов.

В следующем году курс доллара в Украине не вырастет более 41,4 гривны, сообщается на сайте World Economic Outlook. Среднегодовые показатели американской валюты в 2028 году предвидятся на уровне 53,9 грн.

Среднегодовой курс доллара будет:

в 2023 году — 37,5 грн/$

в 2024 году — 41,4 грн/$

в 2025 году — 46,0 грн/$

в 2026 году — 48,9 грн/$

в 2027 году — 51,3 грн/$

в 2028 году — 53,9 грн/$

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 ноября

По данным портала Минфин, в четверг, 23 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 37,80 (продажа). Наличный курс — 37,65 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 36,06 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом доллара в Украине, если прекратится или задержится международная помощь.