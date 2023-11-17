Все зависит от спроса и предложения: увеличится ли курс доллара в ближайшие месяцы

Эксперт дал прогноз

После введения НБУ управляемого курса большинство украинцев думают, что гривна будет постоянно падать. Однако эксперт отмечает, что курс доллара действительно будет двигаться, но не настолько, что национальная валюта будет обесценена.

Американская валюта будет точно дорожать, как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для РБК-Украина. Кроме того, курс зависит от соотношения спроса и предложения.

"Поэтому нельзя исключать большую динамику изменения курсов на межбанке, как в сторону удорожания, так и в сторону уменьшения, что будет сказываться на наличном рынке с добавлением к межбанковскому курсу еще 1-1,5% стоимости", — говорит эксперт.

По словам Лесового, у НБУ будет теперь одна цель и это не держание курса, а использование режима "управляемая гибкость". Он будет вмешиваться в развитие курса посредством объемов валютных интервенций и частоты.

2Конечно безналичный рынок ожидает, что "свободы" курсообразования станет немного больше (т.е. регулятор может откорректировать объемы валютных интервенций, сократив или наоборот увеличив их с еженедельным "шагом" 50-60 млн долларов). Именно такая "гибкость" свидетельствует об уменьшении присутствия регулятора на рынке ", — добавил он.

В то же время, регулятор изучает и анализирует, как работает "свободный" режим на межбанке и как он влияет на поведение игроков.

"Поэтому тактически вполне допустимо, что со временем при других благоприятных обстоятельствах регулятор будет давать больше "свободы" курсообразованию на межбанке ", — сказал банкир.

Как резюмирует эксперт, рост курса доллара неизбежен. В ближайшие 1-2 месяца будут значительные колебания и на изменения влияет спрос и предложение со стороны населения.

Курс доллара в Украине по состоянию на 17 ноября

По данным портала Минфин, в пятницу, 17 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,66 (покупка) и 37,77 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые специалисты уверены, что курс доллара до конца года не превысит 37,5 гривны.