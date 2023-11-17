Все залежить від попиту та пропозиції: чи зросте курс долара у найближчі місяці

Експерт дав прогноз

Після запровадження НБУ керованого курсу більшість українців думають, що гривня буде постійно падати. Однак експерт зауважує, що курс долара дійсно буде рухатись, але не настільки, що національна валюта буде знецінена.

Американська валюта точно буде дорожчати, як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для РБК-Україна. Окрім того, курс також залежить від співвідношення попиту та пропозиції.

"Тому не можна виключати більшу динаміку зміни курсів на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік зменшення, що позначатиметься на готівковому ринку з додаванням до міжбанківського курсу ще 1-1,5% вартості", — каже експерт.

За словами Лєсового, у НБУ буде тепер одна мета і це не тримання курсу, а використання режиму "керована гнучкість". Він буде втручатись у розвиток курсу за допомогою обсягів валютних інтервенцій та їхньої частоти.

"Звісно безготівковий ринок очікує, що "свободи" курсоутворення стане трохи більше (тобто регулятор може відкоригувати обсяги валютних інтервенцій, скоротивши чи навпаки збільшивши їх із щотижневим "кроком" 50-60 млн доларів). Саме така "гнучкість" свідчить про зменшення присутності регулятора на ринку",- додав він.

Водночас регулятор вивчає та аналізує, як працює "вільний" режим на міжбанку та як він впливає на поведінку гравців.

"Тому тактично цілком припустимо, що з часом за умов інших сприятливих обставин регулятор даватиме більше "свободи" курсоутворенню на міжбанку", — сказав банкір.

Як резюмує експерт, зростання курсу долара неминуче. У найближчі 1-2 місяці будуть значні коливання і на зміни впливатиме попит та пропозиція з боку населення.

Курс долара в Україні станом на 17 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 17 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,66 (купівля) та 37,77 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,26 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі фахівці впевнені, що курс долара до кінця року не перевищить 37,5 гривні.