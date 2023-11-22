Укр

НБУ будет диктовать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Американская валюта
Американская валюта. Фото Pixabay

Аналитик поделился своим прогнозом

На наличном рынке некоторое время царила стабильность курса доллара, однако, по прогнозу эксперта, в ближайшие дни ожидаются небольшие изменения.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев на сайте Минфин, в течение 22-24 ноября Нацбанк будет вмешиваться своими интервенциями (Ред. Интервенция — целенаправленное влияние Национального банка на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки крупных партий иностранной валюты) в торговый рынок. По его прогнозу, американская валюта будет колебаться в пределах от 37,10 до 38 гривен.

"Тренд по курсу доллара на торгах будет диктовать НБУ своими интервенциями и ценниками. Основные объемы сделок пройдут в первой половине недели, поскольку затем из-за праздников в США деловая активность контрагентов украинских компаний тоже снизится", – пояснил Козырев.

На межбанке курс доллара, по его словам, будет находиться в пределах 36,05-36,35 грн.

На наличном рынке разница между курсом продаж и покупки доллара в большинстве обменников и кассах банков будет колебаться в пределах 20-25 до 50 копеек. Поэтому доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,10 до 38,15 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 22 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,35 грн (покупка) и 37,80 (продажа). Наличный курс — 37,68 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли ждать подорожания доллара до наступления зимних праздников в Украине.

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