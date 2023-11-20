Уже скоро зимние праздники: изменится ли курс доллара в Украине до конца года

Есть только два обстоятельства, почему следует ожидать новых показателей

Эксперты прогнозируют, что до конца этого года курс доллара не будет превышать 37,5 гривны, несмотря на новогодние праздники, но перемены, вероятно, будут.

Удешевление украинской валюты может произойти уже в конце 2023 года и, как следствие — повышение курса доллара, как прогнозирует эксперт Даниил Монин для 24 канала. Это произойдет из-за повышения расходов бюджета и закупки валюты.

"Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация (Ред. Девальвация — это официальное снижение курса нацвалюты по отношению к иностранным валютам, таким как доллар, евро и т.д.) ", — говорит он.

Кроме того, по словам Монина, НБУ будет тратить валюту под финансовую помощь, поэтому удешевление курса гривны будет незначительным. Он прогнозирует, что стоимость американской валюты до конца 2023 года не опустится ниже 37,5 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 20 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 20 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,35 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,79 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,13 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в 2024 году в Украине и из-за чего повысится цена на валюту.