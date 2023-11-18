Доллар и евро будут колебаться, но... Чего ждать от курса валют на следующей неделе

Эксперт рассказал, чего ждать украинцам от доллара и евро всю следующую неделю

На следующей неделе на валютном рынке курс доллара и евро может незначительно колебаться. Валюта может как расти, так и падать в цене, но все эти изменения крайне несущественные.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозам, изменения курса валют будут зависеть от соотношения спроса и предложения, а также реакции Нацбанка на это, которая проявляется в частоте и объемах валютных вмешательств.

Эксперт добавил, что за последние несколько дней гривна укрепила позиции на рынке благодаря повышенному предложению и пониженному спросу на валюту. Но если спрос на доллар и евро будет расти, то национальная валюта будет падать в цене.

"Замечу, что режим "управляемой гибкости" — это фактически мягкое регулирование именно соотношения спроса и предложения. Отмена фиксированного курса как раз предполагает рыночный принцип курсообразования. И поэтому изменения тенденций являются вполне естественными", — сказал Лесовой.

Он подчеркнул, что колебания курса доллара в период с 20 по 26 ноября серьезно не скажутся на основных характеристиках валютного рынка, а именно:

сальдо, то есть разница, между курсами покупки и продажи доллара не превысит 0,1 грн;

"безналичные" колебания также будут незначительными: 0,1–0,2 грн;

доллар и евро будут колебаться в пределах 37–38 грн и 39-41 грн соответственно;

сальдо между покупкой и продажей и колебания на наличном рынке не превысят 0,3–0,5 грн.

Что будет влиять на курс валют в Украине

Один из важных факторов — это макрофинансовая помощь Украине на 2024 год, а точнее беспокойство из-за неясности ее объемов. По оценкам разных экспертов, Украине необходимо от 39 до 43 млрд долларов, чтобы удержать экономику в балансе.

"Конечно, "разгон" через СМИ опасений по сокращению макрофинансовой помощи будет давить на рынок, прежде всего провоцировать рост спроса. Однако, по моему убеждению, сейчас все страхи преждевременны, поскольку до конца года еще достаточно времени, да и переговоры с международными партнерами продолжаются. Напомню, что в 2023 году макрофинансовая помощь составляет почти 50% от всех поступлений в общий фонд бюджета", — отметил Лесовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким будет курс доллара в 2024 году. Эксперты объяснили, стоит ли ждать подорожания валюты до 40 гривен.