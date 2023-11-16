На курс доллара в ноябре будет влиять один фактор: банкир назвал, какой именно

НБУ придется вмешаться, если это понадобится

Эксперты прогнозируют, что курс доллара в Украине будет зависеть от политики НБУ. В то же время сам Нацбанк вынужден будет реагировать на текущую ситуацию на валютном рынке.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, на первый план с 20 ноября выйдет соотношение текущего спроса и предложения и именно этот фактор станет определяющим для валютного рынка.

Вместе с тем ситуацию на валютном рынке можно считать вполне прогнозируемой, ведь, как и в последние несколько недель, нас ожидают незначительные курсовые изменения как в сторону роста, так и в сторону снижения курсов валют. Регулятор будет реагировать на любые критические ситуации, избегая нежелательных изменений на рынке вроде дисбаланса спроса и предложения.

Рынок наличного доллара продолжит ориентироваться на межбанковский курс безналичного бакса, добавляя к его актуальной цене еще 1-1,5% сверху. Таким образом, и на наличном рынке коридор допустимых валютных изменений останется в предыдущих пределах: 37–38 грн/долл. и 39–41 грн/евро. При этом текущие колебания и разница между курсами покупки и продажи не претерпят изменений и останутся в пределах 0,3-0,5 грн.

"Можно предположить, что с 20 по 26 ноября ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится: возможны незначительные изменения курсов, вызванные главным образом соотношением спроса и предложения. Однако режим "управляемой гибкости" — это отсутствие статики и постепенный запуск рыночных механизмов курсообразования", — призвал не опасаться незначительных колебаний курса Тарас Лесовой.

Напомним, по мнению экспертов, в 2024-м курс доллара неминуемо поднимется, но вряд ли достигнет 40 гривен.