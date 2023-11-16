На курс долара у листопаді впливатиме один чинник: банкір назвав, який саме

НБУ доведеться втрутитися, якщо це знадобиться

Експерти прогнозують, що курс долара в Україні залежатиме від політики НБУ. Водночас, сам Нацбанк змушений буде реагувати на поточну ситуацію на валютному ринку.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, на перший план з 20 листопада вийде співвідношення поточного попиту та пропозиції, і саме цей фактор стане визначальним для валютного ринку.

Водночас ситуацію на валютному ринку можна вважати цілком прогнозованою, адже, як і в останні кілька тижнів, на нас очікують незначні курсові зміни як у бік зростання, так і в бік зниження курсів валют. Регулятор реагуватиме на будь-які критичні ситуації, уникаючи небажаних змін на ринку на кшталт дисбалансу попиту та пропозиції.

Ринок готівкового долара продовжить орієнтуватися на міжбанківський курс безготівкового долара, додаючи для його актуальну ціну ще 1-1,5% зверху. Таким чином, і на готівковому ринку коридор допустимих валютних змін залишиться у попередніх межах: 37–38 грн/дол. та 39–41 грн/євро. При цьому поточні коливання та різниця між курсами купівлі та продажу не зазнають змін та залишаться в межах 0,3-0,5 грн.

"Можна припустити, що з 20 по 26 листопада ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться: можливі незначні зміни курсів, спричинені головним чином співвідношенням попиту та пропозиції. Однак режим "керованої гнучкості" — це відсутність статики та поступовий запуск ринкових механізмів курсоутворення", — закликав не побоюватися незначних вагань курсу Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, на думку експертів, 2024-го курс долара неминуче підніметься, але навряд чи сягне 40 гривень.