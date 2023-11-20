Вже скоро зимові свята: чи зміниться курс долара в Україні до кінця року

Є тільки дві обставини, чому варто чекати на нові показники

Експерти прогнозують, що до кінця цього року курс долара не перевищуватиме 37,5 гривні, попри новорічні свята, але зміни, ймовірно, будуть.

Здешевшання української валюти може відбутись вже наприкінці 2023 і, як наслідок — підвищення курсу бакса, як прогнозує експерт Данило Монін для 24 Каналу. Це станеться через підвищення витрат бюджету та закупівлі валюти.

"Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація (Ред. Девальвація — це офіційне зниження курсу нацвалюти щодо іноземних валют, як-от долара, євро тощо)", — каже він.

Окрім того, за словами Моніна, НБУ витрачатиме валюту під фінансову допомогу, тому здешевшання курсу гривні буде незначним. Він прогнозує, що вартість американської валюти до кінця 2023 року не опуститься нижче 37,5 гривні.

Курс долара в Україні станом на 20 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 20 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,35 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,79 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,13 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара у 2024 році в Україні та через що підвищиться ціна на валюту.