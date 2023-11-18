Долар і євро коливатимуться, але... Чого чекати від курсу валют наступного тижня

Експерт розповів, чого чекати українцям від долара та євро весь наступний тиждень

Наступного тижня на валютному ринку курс долара та євро може незначно коливатися. Валюта може як зростати, так і падати в ціні, але всі ці зміни вкрай несуттєві.

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту скарбниці "Глобус Банку" Тарас Лісовий. За його прогнозами, зміни курсу валют залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції, а також реакції Нацбанку на це, яка проявляється у частоті та обсягах валютних втручань.

Експерт додав, що за останні кілька днів гривня зміцнила позиції на ринку завдяки підвищеній пропозиції та зниженому попиту на валюту. Але якщо попит на долар та євро зростатиме, то національна валюта падатиме в ціні.

"Зауважу, що режим "керованої гнучкості" — це фактично м’яке регулювання саме співвідношення попиту та пропозиції. Скасування фіксованого курсу якраз передбачає ринковий принцип курсоутворення. І тому зміни тенденцій є цілком природними", — сказав Лісовий.

Він наголосив, що коливання курсу долара в період з 20 по 26 листопада серйозно не позначаться на основних характеристиках валютного ринку, а саме:

сальдо, тобто різниця, між курсами купівлі та продажу долара не перевищить 0,1 грн;

"безготівкові" коливання також будуть незначними: 0,1–0,2 грн;

долар та євро коливатимуться в межах 37–38 грн та 39–41 грн відповідно;

сальдо між купівлею та продажем та коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3–0,5 грн.

Що впливатиме на курс валют в Україні

Один із важливих чинників — це макрофінансова допомога Україні на 2024 рік, а точніше занепокоєння через неясність її обсягів. За оцінками різних експертів, Україні необхідно від 39 до 43 млрд доларів, щоб утримати економіку в балансі.

"Звичайно, "розгін" через ЗМІ побоювань щодо скорочення макрофінансової допомоги тиснутиме на ринок, перш за все провокуватиме зростання попиту. Однак, на моє переконання, зараз усі страхи передчасні, оскільки до кінця року ще достатньо часу, та й переговори з міжнародними партнерами продовжуються. Нагадаю, що у 2023 році макрофінансова допомога становить майже 50% від усіх надходжень до загального фонду бюджету", — зазначив Лісовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким буде курс долара у 2024 році. Експерти пояснили, чи варто чекати на подорожчання валюти до 40 гривень.