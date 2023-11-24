Нацбанк тестує валютний ринок: чи варто чекати на ріст курсу долара найближчими днями

Банк буде зменшувати кількість закупівельної валюти

Протягом цього тижня більшість експертів прогнозують, що показники американської валюти точно будуть коливатись. Курс долара може перевищити 38 гривень.

Як повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для ТСН, НБУ буде зменшувати продаж валюти на міжбанківському ринку. Це буде зроблено з метою, щоб подивитись на ситуацію на ринку, якщо банк знизить валютні інтервенції (Ред. Валютні інтервенції — вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти) близько на третину.

"Вбачається, що ця його політика не закінчиться цього тижня, тому продовжиться повільне зростання курсу як на безготівковому, так і на готівковому ринку", — прогнозує експерт.

За словами аналітика, середній курс продажу в банках і обмінних пунктах може перевищити 38 грн/долар (зараз середній 37,88 – Авт.).

Курс долара в Україні станом на 24 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 24 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,80 (продаж). Готівковий курс — 37,51 (купівля) та 37,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,01 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто чекати на здорожчання долара до настання зимових свят в Україні.