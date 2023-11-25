Укр

Доллар пойдет вверх или вниз? Что прогнозируют эксперты на 2024 год

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Гривна укрепилась к доллару Новость обновлена 25 ноября 2023, 10:27
Гривна укрепилась к доллару. Фото today.ua

Прогнозы ниже и выше заложенной Кабмином цены в бюджете

Эксперты расходятся с оценками того, каким будет курс доллара в следующем году. В общем, они оценивают его от 39 грн за доллар до 42. Между тем Кабмин улучшил свой прогноз.

В бюджете на 2024 год Кабинет Министров Украины заложил обменный курс украинской гривны к доллару США на 70 копеек меньше, чем ожидалось. Пока эта цифра составляет 40,7 грн за доллар.

Меньшую девальвацию украинской валюты ожидают и у Dragon Capital. В конце октября они изменили свой прогноз – он улучшился. До конца 2023 года ожидается курс около 37 грн за доллар (ранее он был выше 50 копеек). Ожидаемый курс на 2024 год снизили с 41 до 39 грн за доллар.

В ICU настроены не столь оптимистично. Руководитель брокерского подразделения Андрей Величко сообщил, что не ожидают существенных изменений курса до конца 2023 года, а в конце следующего ожидают цену 42 грн за доллар.

Сейчас курс украинской валюты составляет чуть более 37,5 гривен за доллар. Курс в банках немного отличается, однако на днях он начал снижаться.

Курс валют на 25 ноября
Курс валют на 25 ноября

Накануне "Телеграф" сообщал, что курс может вырасти до 38 грн. Это может произойти из-за действий Нацбанка — курс может расти как на наличном, так и безналичном рынке.

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