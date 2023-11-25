Доллар пойдет вверх или вниз? Что прогнозируют эксперты на 2024 год

Прогнозы ниже и выше заложенной Кабмином цены в бюджете

Эксперты расходятся с оценками того, каким будет курс доллара в следующем году. В общем, они оценивают его от 39 грн за доллар до 42. Между тем Кабмин улучшил свой прогноз.

В бюджете на 2024 год Кабинет Министров Украины заложил обменный курс украинской гривны к доллару США на 70 копеек меньше, чем ожидалось. Пока эта цифра составляет 40,7 грн за доллар.

Меньшую девальвацию украинской валюты ожидают и у Dragon Capital. В конце октября они изменили свой прогноз – он улучшился. До конца 2023 года ожидается курс около 37 грн за доллар (ранее он был выше 50 копеек). Ожидаемый курс на 2024 год снизили с 41 до 39 грн за доллар.

В ICU настроены не столь оптимистично. Руководитель брокерского подразделения Андрей Величко сообщил, что не ожидают существенных изменений курса до конца 2023 года, а в конце следующего ожидают цену 42 грн за доллар.

Сейчас курс украинской валюты составляет чуть более 37,5 гривен за доллар. Курс в банках немного отличается, однако на днях он начал снижаться.

Курс валют на 25 ноября

Накануне "Телеграф" сообщал, что курс может вырасти до 38 грн. Это может произойти из-за действий Нацбанка — курс может расти как на наличном, так и безналичном рынке.