Доллар в Украине может подскочить уже до конца ноября: банкир назвал условие

К концу ноября возможны сюрпризы

Ряд экспертов прогнозируют рост курса доллара до более чем 41 гривны. Правда, случится это только в грядущем 2024 году. Но уже до конца ноября доллар может вырасти по отношению к гривне.

Такой прогноз "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, причиной тому стало превышение предложения на валютном рынке над спросом примерно на 20%.

Как результат, из-за избытка валюты НБУ прибег к постепенному сокращению объемов валютных интервенций: по данным регулятора, в течение 7-13 ноября они сократили валютные вливания почти на треть (на 175 млн долл.) по сравнению с первой неделей месяца.

"Таким образом, на межбанке ситуация будет более гибкой, чем управляемой: отсюда возможны более интенсивные валютные изменения как в сторону удорожания, так и в удешевления валюты. Правда, такие изменения будут очень несущественными: на межбанке текущие колебания не превысят 0,1-0,2 грн, а на наличном — 0,3-0,5 грн. А разница между курсами продаж и покупки не превысит 0,1 грн на межбанке и 0,5 грн на наличном рынке", — прогнозирует Тарас Лесовой.

В целом, по мнению эксперта, наличный курс будет находиться в новых "привычных" пределах: 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро. При этом, благодаря ряду факторов, валюты на рынке будет больше, чем спроса на нее. В частности, теперь экспортную выручку надо возвращать в срок до 90 дней, а не 180, как раньше, в связи с чем сильно упал спрос на безналичную валюту, а ситуацию можно охарактеризовать как валютное насыщение. По этой причине предпосылок для ажиотажного или какого-то панического спроса просто не существует, резюмирует банкир.

Ранее "Телеграф" писал, чего можно ожидать от курса доллара в случае несвоевременного поступления международной финансовой помощи.