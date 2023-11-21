НБУ будет контролировать курс: ждать ли подорожания доллара в ближайшие дни

Есть один главный фактор, влияющий на стоимость американской валюты

Курс бакса некоторое время держался в Украине почти на одном уровне и эксперты прогнозировали, что наличный рынок не будет испытывать больших изменений. Такая же ситуация, вероятно, будет и в течение этой недели.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в комментарии для РБК-Украина, с 21 по 26 ноября главным фактором, влияющим на курс доллара, станет соотношение спроса со стороны населения и предложения со стороны обменников. Он прогнозирует, что стоимость американской валюты в ближайшее время будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

По словам Лесового, Нацбанк будет вмешиваться в наличный рынок в случае, если возникнут какие-то неожиданные или нежелательные ситуации.

"На межбанке пределы колебаний ожидаемо останутся на уровне прошедших недель, при этом разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", — сказал он.

Наличный рынок является "зеркалом" безналичного, как отметил эксперт. Это связано с тем, что на последнем формировании курсов происходит учитывая межбанк. Поэтому на наличном рынке в среднем на 1-1,5% выше показателей, чем на безналичном.

"Другими словами, по всем признакам, курсовая ситуация в условиях незначительных текущих колебаний и разницы между курсами покупки и продажи (до 0,3-0,5 грн) останется вполне "сознательной": коридор колебаний останется в пределах 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро ", — объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 21 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 21 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,32 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,68 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли ждать подорожания доллара до наступления зимних праздников в Украине.