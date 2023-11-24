Нацбанк тестирует валютный рынок: стоит ли ждать роста курса доллара в ближайшие дни

Банк будет уменьшать количество закупочной валюты

В течение этой недели большинство экспертов прогнозируют, что показатели американской валюты будут точно колебаться. Курс доллара может превысить 38 гривен.

Как сообщает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для ТСН, НБУ будет уменьшать продажу валюты на межбанковском рынке. Это будет сделано с целью посмотреть на ситуацию на рынке, если банк снизит валютные интервенции (Ред. Валютные интервенции — влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты) около на треть.

"Усматривается, что эта его политика не закончится на этой неделе, поэтому продолжится медленный рост курса как на безналичном, так и на наличном рынке ", — прогнозирует эксперт.

По словам аналитика, средний курс продаж в банках и обменных пунктах может превысить 38 грн/доллар (сейчас средний 37,88 – Авт.).

Курс доллара в Украине по состоянию на 24 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 24 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 37,80 (продажа). Наличный курс — 37,51 (покупка) и 37,65 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,01 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли ждать подорожания доллара до наступления зимних праздников в Украине.