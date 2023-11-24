Долар в Україні може підскочити вже до кінця листопада: банкір назвав умову

До кінця листопада можливі сюрпризи

Низка експертів прогнозують зростання курсу долара до більш ніж 41 гривні. Щоправда, трапиться це лише в 2024 році. Але вже до кінця листопада долар може зрости до гривні.

Такий прогноз "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, причиною цього стало перевищення пропозиції на валютному ринку над попитом приблизно на 20%.

Як результат через надлишок валюти НБУ вдався до поступового скорочення обсягів валютних інтервенцій: за даними регулятора, протягом 7-13 листопада вони скоротили валютні вливання майже на третину (на 175 млн дол.) порівняно з першим тижнем місяця.

"Таким чином, на міжбанку ситуація буде гнучкішою, ніж керована: звідси можливі більш інтенсивні валютні зміни як у бік подорожчання, так і в здешевленні валюти. Щоправда, такі зміни будуть дуже несуттєвими: на міжбанку поточні коливання не перевищать 0,1-0 ,2 грн, а на готівковому — 0,3-0,5 грн. А різниця між курсами продажів та купівлі не перевищить 0,1 грн на міжбанку та 0,5 грн на готівковому ринку", — прогнозує Тарас Лісовий.

Загалом, на думку експерта, готівковий курс перебуватиме у нових "звичних" межах: 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро. При цьому завдяки низці факторів валюти на ринку буде більше, ніж попиту на неї. Зокрема, тепер експортний виторг треба повертати в строк до 90 днів, а не 180, як раніше, у зв’язку з чим сильно впав попит на безготівкову валюту, а ситуацію можна охарактеризувати як валютне насичення. Тому причин для ажіотажного або якогось панічного попиту просто не існує, резюмує банкір.

Раніше "Телеграф" писав, чого можна очікувати від курсу долара у разі несвоєчасного надходження міжнародної фінансової допомоги.