НБУ контролюватиме курс: чи чекати на здорожчання долара найближчими днями

Є один головний чинник, що впливатиме на вартість американської валюти

Курс баксу певний час тримався в Україні майже на одному рівні й експерти прогнозували, що готівковий ринок не зазнаватиме великих змін. Така сама ситуація, ймовірно, буде і протягом цього тижня.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, в коментарі для РБК-Україна, з 21 по 26 листопада головним чинником, що впливатиме на курс долара, стане співвідношення попиту з боку населення та пропозиції з боку обмінників. Він прогнозує, що вартість американської валюти найближчим часом коливатиметься в межах 37-38 гривень.

За словами Лєсового, Нацбанк буде втручатись в готівковий ринок у разі, якщо виникнуть якісь несподівані чи небажані ситуації.

"На міжбанку межі коливань очікувано залишаться на рівні минулих тижнів, при цьому різниця між курсами покупки та продажу не перевищить 0,1 грн, а поточні (щоденні) коливання залишатимуться в межах 0,2 грн", — сказав він.

Готівковий ринок являється "дзеркалом" безготівкового, як зазначив експерт. Це пов'язано з тим, що на останньому формування курсів відбувається з огляду на міжбанк. Тому на готівковому ринку в середньому на 1-1,5% вище показники, аніж на безготівковому.

"Іншими словами, за всіма ознаками, курсова ситуація в умовах незначних поточних коливань та різниці між курсами покупки та продажу (до 0,3-0,5 грн) залишиться цілком "притомною": коридор коливань залишиться в межах 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 21 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 21 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,32 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,68 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто чекати на здорожчання долара до настання зимових свят в Україні.