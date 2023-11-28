Зеленский подписал госбюджет-2024: главные пункты для страны
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Правительство называет эту финансовую стратегию "экономикой победы"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета на 2024 год. Он был утвержден Верховной Радой Украины 9 ноября.
На сайте ВР Украины, в карточке соответствующего законопроекта №10000, отмечается, что документ был возвращен в парламент с подписью главы государства в четверг, 28 ноября. Около половины расходов будут направлены на оборону.
Заметим, что финансовую стратегию на следующий год в правительстве назвали "экономикой победы". Все государственные средства будут потрачены на оборонный сектор, остальные расходы планируют финансировать на средства грантов и кредитов со стороны международных партнеров.
Основными изменениями бюджета на 2024 год являются:
- доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн.
- расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн
- дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн.
- внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$ ), чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд. грн.
- прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%)
- прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8%)
- предположений о курсе гривны – в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.)
Минфин отмечает, что средства, которые пойдут на оборону, будут израсходованы на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Ранее "Телеграф" писал, что составленная смета несет определенные риски для нашего государства. Ведь усталость международных партнеров от войны в Украине и их внутренние политические процессы приводят к тому, что Украине все труднее привлекать средства от международных партнеров.