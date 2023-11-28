Зеленский подписал госбюджет-2024: главные пункты для страны

Правительство называет эту финансовую стратегию "экономикой победы"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета на 2024 год. Он был утвержден Верховной Радой Украины 9 ноября.

На сайте ВР Украины, в карточке соответствующего законопроекта №10000, отмечается, что документ был возвращен в парламент с подписью главы государства в четверг, 28 ноября. Около половины расходов будут направлены на оборону.

Заметим, что финансовую стратегию на следующий год в правительстве назвали "экономикой победы". Все государственные средства будут потрачены на оборонный сектор, остальные расходы планируют финансировать на средства грантов и кредитов со стороны международных партнеров.

Основными изменениями бюджета на 2024 год являются:

доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн.

расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн

дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн.

внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$ ), чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд. грн.

прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%)

прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8%)

предположений о курсе гривны – в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.)

Основные параметры бюджета на 2024 год

Минфин отмечает, что средства, которые пойдут на оборону, будут израсходованы на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Ранее "Телеграф" писал, что составленная смета несет определенные риски для нашего государства. Ведь усталость международных партнеров от войны в Украине и их внутренние политические процессы приводят к тому, что Украине все труднее привлекать средства от международных партнеров.