Стране нужно искать другие бюджетные возможности, а не только просить и требовать от партнеров – Гудыменко

Украина должна не только полагаться на внешнюю помощь от стран-партнеров, но и внедрять реформы и искать внутренние возможности бюджетных поступлений. Финансовая зависимость только увеличивает рычаги влияния со стороны других государств.

Об этом глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас".

"Нам нужно думать, как обеспечивать самих себя, прежде всего в обороноспособности. Да, мы не можем выпускать танки "Леопарды", "Хаймарсы", но снаряды, автоматы, бронежилеты, бронеавтомобили — можем. То же касается экономики. Мы ничего не делаем, чтобы заводить сюда деньги, а только просим и требуем от наших партнеров, а это может закончиться в любой момент. Без поддержки Запада наш бюджет не только не сойдется — не будет возможности платить даже зарплаты и пенсии. чтобы в страну заходили не только ссуды, но и инвестиции? Воплотили ли мы, например, судебную реформу, которую так ждут иностранные инвесторы, потому что не хотят судиться в Украине по законам Печерского суда?" — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, сегодняшний вызов для страны заключается не только в борьбе с агрессором, но и сохранении общественной мотивации, в том числе из-за положительных изменений в государстве.

"У нас идет война за справедливость. Преодолев врага, мы хотим, чтобы он покаялся, и это честно. Но в то же время справедливость должна быть и внутри страны. Ее нельзя измерить, прописать. Демотивирует момент, когда многие люди наживаются на болях других, системно берут взятки. А демотивация во время войны уменьшает общественное желание продолжать сопротивление. Народ должен понимать, что движется в правильном направлении, видит положительные изменения, а сдаться – значит сделать хуже самим себе. Такой деятельности и коммуникации не происходит", — подчеркнул Юрий Гудыменко.