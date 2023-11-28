Країні треба шукати інші бюджетні можливості, а не тільки просити і вимагати від партнерів – Гудименко

Україна повинна не лише покладатися на зовнішню допомогу від країн-партнерів, а впроваджувати реформи і шукати внутрішні можливості бюджетних надходжень. Фінансова залежність тільки збільшує важелі впливу з боку інших держав.

Про це голова Українського об’єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Сейчас".

"Нам потрібно думати, як забезпечувати самих себе, насамперед в обороноздатності. Так, ми не можемо випускати танки "Леопарди", "Хаймарси", але снаряди, автомати, бронежилети, бронеавтомобілі — можемо. Те ж стосується економіки. Ми нічого не робимо, щоб заводити сюди гроші, а лише просимо і вимагаємо від наших партнерів, а це може закінчитися в будь-який момент. Без підтримки Заходу наш бюджет не тільки не зійдеться — не буде можливості платити навіть зарплати і пенсії. Але що ми робимо для того, щоб в країну заходили не лише позики, а й інвестиції? Чи втілили ми, наприклад, судову реформу, на яку так чекають іноземні інвестори, тому що не хочуть судитися в Україні за законами Печерського суду?", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, сьогоднішній виклик для країни полягає не тільки в боротьбі з агресором, але й збереженні суспільної мотивації, в тому числі через позитивні зміни в державі.

"У нас іде війна за справедливість. Здолавши ворога, ми хочемо, щоб він покаявся, і це чесно. Але водночас справедливість має бути і всередині країни. Її не можна виміряти, прописати. Демотивує момент, коли багато людей наживаються на болях інших, системно беруть хабарі. А демотивація під час війни зменшує суспільне бажання продовжувати спротив. Народ має розуміти, що рухається у правильному напрямку, бачить позитивні зміни, а здатися – означатиме зробити гірше самим собі. Такої діяльності та комунікації не відбувається", — підкреслив Юрій Гудименко.