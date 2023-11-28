Головний мрійник Європи: Зеленський потрапив до найбільш авторитетних людей року за версією Politico

Українського президента внесли до рейтингу найвпливовіших людей Європи

Авторитетне видання Politico включило президента України Володимира Зеленського до списку найвпливовіших людей Європи, де він став головним "мрійником" континенту.

У своєму щорічному рейтингу видання має назвати найвпливовішу людину Європи, а також 10 ключових персон у трьох категоріях за їхнім стилем впливу — діячі, мрійники та революціонери.

До останнього моменту імена головних осіб були невідомі. Зеленське видання назвало "марафонцем".

"Уїнстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється лідер, який самостійно змінює перебіг історії, не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", — повідомило видання

Інші місця у списку мрійників зайняли:

російський опозиціонер Олексій Навальний;

французький політик Жеральд Дарманен

голова Європарламенту Роберта Мецолла

ірландський політик Мері Лу Макдональд

президент Чехії Петро Павло

президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах

британський політик Найджел Фарадж

іспанська футболістка Дженні Ермосо

Головним діячем року видання назвало прем’єра Італії Джорджію Мелоні, яка здивувала своїм політичним розворотом від симпатиків росії до затятих прихильників України, а головним революціонером — голову російського центробанку Ельвіру Набіуллінну за те, що попри санкції та тиск продовжує тримати російську валюту на плаву.

Нагадаємо, у цьому списку знайшлося також місце і для глави Офісу президента Андрія Єрмака, який посів четверте місце у списку діячів.