Головний мрійник Європи: Зеленський потрапив до найбільш авторитетних людей року за версією Politico
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Українського президента внесли до рейтингу найвпливовіших людей Європи
Авторитетне видання Politico включило президента України Володимира Зеленського до списку найвпливовіших людей Європи, де він став головним "мрійником" континенту.
У своєму щорічному рейтингу видання має назвати найвпливовішу людину Європи, а також 10 ключових персон у трьох категоріях за їхнім стилем впливу — діячі, мрійники та революціонери.
До останнього моменту імена головних осіб були невідомі. Зеленське видання назвало "марафонцем".
"Уїнстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється лідер, який самостійно змінює перебіг історії, не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", — повідомило видання
Інші місця у списку мрійників зайняли:
- російський опозиціонер Олексій Навальний;
- французький політик Жеральд Дарманен
- голова Європарламенту Роберта Мецолла
- ірландський політик Мері Лу Макдональд
- президент Чехії Петро Павло
- президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах
- британський політик Найджел Фарадж
- іспанська футболістка Дженні Ермосо
Головним діячем року видання назвало прем’єра Італії Джорджію Мелоні, яка здивувала своїм політичним розворотом від симпатиків росії до затятих прихильників України, а головним революціонером — голову російського центробанку Ельвіру Набіуллінну за те, що попри санкції та тиск продовжує тримати російську валюту на плаву.
Нагадаємо, у цьому списку знайшлося також місце і для глави Офісу президента Андрія Єрмака, який посів четверте місце у списку діячів.