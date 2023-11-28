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Головний мрійник Європи: Зеленський потрапив до найбільш авторитетних людей року за версією Politico

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 28 листопада 2023, 23:26
Володимир Зеленський

Українського президента внесли до рейтингу найвпливовіших людей Європи

Авторитетне видання Politico включило президента України Володимира Зеленського до списку найвпливовіших людей Європи, де він став головним "мрійником" континенту.

У своєму щорічному рейтингу видання має назвати найвпливовішу людину Європи, а також 10 ключових персон у трьох категоріях за їхнім стилем впливу — діячі, мрійники та революціонери.

До останнього моменту імена головних осіб були невідомі. Зеленське видання назвало "марафонцем".

"Уїнстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється лідер, який самостійно змінює перебіг історії, не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", — повідомило видання

Інші місця у списку мрійників зайняли:

  • російський опозиціонер Олексій Навальний;
  • французький політик Жеральд Дарманен
  • голова Європарламенту Роберта Мецолла
  • ірландський політик Мері Лу Макдональд
  • президент Чехії Петро Павло
  • президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах
  • британський політик Найджел Фарадж
  • іспанська футболістка Дженні Ермосо

Головним діячем року видання назвало прем’єра Італії Джорджію Мелоні, яка здивувала своїм політичним розворотом від симпатиків росії до затятих прихильників України, а головним революціонером — голову російського центробанку Ельвіру Набіуллінну за те, що попри санкції та тиск продовжує тримати російську валюту на плаву.

Нагадаємо, у цьому списку знайшлося також місце і для глави Офісу президента Андрія Єрмака, який посів четверте місце у списку діячів.

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#Рейтинг #Володимир Зеленський