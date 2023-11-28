Єрмак потрапив у рейтинг Politico: обійшов Ердогана, але поступився Макрону

Єрмака називають "Зеленим кардиналом"

Відоме американське видання Politico оновило свій рейтинг найвпливовіших людей Європи, в якому перше місце у 2022 році посів Володимир Зеленський. Цього разу глава держави в топі не опинився, зате до нього потрапив голова його офісу.

Про це йдеться на сайті Politico. За версією видання, голова Офісу президента України Андрій Єрмак четвертий серед найвпливовіших людей Європи в категорії "діячі". Його називають "Зеленим кардиналом".

"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом Києва". Це тому, що Єрмак є головою офісу президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище пов’язане зі східнослов’янським словом, що означає "зелений", — а також тому, що він має звичку відвідувати фотосесії у військових костюмах кольору хакі, які популяризував його бос. У 2024 році, коли Зеленський потенційно зіткнеться з кампанією переобрання в середині війни та перспективою тривалого вторгнення, яке підриває суспільний дух усередині країни, не кажучи вже про кризу на Близькому Сході, яка відволікає західних прихильників України, Єрмак стане ще важливішим як учасник угод президента. — і його амортизатор", — йдеться в статті.

Також журналісти Єрмака називають "натхненником зусиль Києва щодо взаємодії з країнами, що розвиваються, у спробі вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів президента росії володимира путіна". Там зазначають, що оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак здійснює відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічаючись із високопоставленими іноземними чиновниками, проводячи переговори та укладаючи угоди (що, згідно з конституцією України, має бути компетенцією президента, а не його).

Ймовірним найбільшим досягненням Єрмака називають "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" в серпні минулого року.

Інший проєкт Єрмака: розширення і посилення антиросійських санкцій як співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.

Зазначимо, що Єрмак став четвертим у списку діячів. Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн. Після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журнал Time назвав Зеленського людиною 2022 року, але не його одного.