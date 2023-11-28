Ермак попал в рейтинг Politico: обошел Эрдогана, но уступил Макрону

Ермака называют "Зеленым кардиналом"

Известное американское издание Politico обновило свой рейтинг самых влиятельных людей Европы, в котором первое место в 2022 году занял Владимир Зеленский. В этот раз глава государства в топ не попал, но зато попал глава его офиса.

Об этом говорится на сайте Politico. По версии издания, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак четвертый среди влиятельных людей Европы в категории "деятели". Его называют "Зеленым кардиналом".

"В некоторых кругах Андрей Ермак известен как "Зеленый кардинал Киева". Это потому, что Ермак является главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия связана с восточнославянским словом, означающим "зеленый", а также потому, что у него есть привычка посещать фотосессии в военной одежде цвета хаки, которую популяризировал его босс. . В 2024 году, когда Зеленскому потенциально грозит кампания по переизбранию в середине войны и перспектива длительного вторжения, подрывающего общественный дух внутри страны, не говоря уже о кризисе на Ближнем Востоке, отвлекающем западных сторонников Украины, Ермак будет играть еще более важную роль в качестве посредника при президенте. — и его "амортизатора", — говорится в статье.

Также журналисты Ермака называют "вдохновителем усилий Киева по взаимодействию с развивающимися странами в попытке вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий президента россии владимира путина". Там отмечают, что поскольку собственные зарубежные поездки Зеленского ограничены, Ермак совершает командировки по всему миру от имени своего босса, встречаясь с высокопоставленными иностранными чиновниками, проводя переговоры и заключая сделки (что, согласно конституции Украины, должно быть компетенцией президента, а не его).

Вероятным, самым большим достижением Ермака называют "привлечение Китая за стол переговоров во время мирных переговоров в Саудовской Аравии" в августе прошлого года.

Другой проект Ермака: расширение — и усиление — антироссийских санкций как сопредседателя (вместе с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России) Международной рабочей группы по вопросам российских санкций, которую прозвали Экспертной группой Ермака-Макфола.

Отметим, что Ермак стал четвертым в списке "деятелей". Его опередил президент Франции Эммануэль Макрон и президентка Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. После Ермака в рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее мы писали о том, что журнал Time назвал Зеленского человеком 2022 года — но не его одного.