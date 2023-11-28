Главный мечтатель Европы: Зеленский попал в число наиболее авторитетных людей года по версии Politico

Украинского президента внесли в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы

Авторитетное издание Politico включило президента Украины Владимира Зеленского в список наиболее влиятельных людей Европы и стал главным "мечтателем" континента.

В своем ежегодном рейтинге издание должно назвать самого влиятельного человека Европы, а также 10 ключевых персон в трех категориях по их стилю влияния — деятели, мечтатели и революционеры.

До последнего момента имена главных лиц были неизвестны. Зеленского издание назвало "марафонцем".

"Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", — сообщило издание

Остальные места в списке мечтателей заняли:

российский оппозиционер Алексей Навальный;

французский политик Жеральд Дарманен

глава Европарламента Роберта Мецолла

ирландский политик Мэри Лу Макдональд

президент Чехии Петр Павел

президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

британский политик Найджел Фарадж

испанская футболистка Дженни Эрмосо

Главным деятелем года издание назвало премьера Италии Джорджию Мелони, которая удивила своим политическим разворотом от симпатиков россии до ярых сторонников Украины, а главным революционером — главу российского центробанка Эльвиру Набиуллину за то, что несмотря на санкции и давление продолжает держать российскую валюту на плаву.

Напомним, в этом списке нашлось также место и для главы Офиса президента Андрея Ермака, который занял четвертое место в списке деятелей.