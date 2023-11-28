Главный мечтатель Европы: Зеленский попал в число наиболее авторитетных людей года по версии Politico
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Украинского президента внесли в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы
Авторитетное издание Politico включило президента Украины Владимира Зеленского в список наиболее влиятельных людей Европы и стал главным "мечтателем" континента.
В своем ежегодном рейтинге издание должно назвать самого влиятельного человека Европы, а также 10 ключевых персон в трех категориях по их стилю влияния — деятели, мечтатели и революционеры.
До последнего момента имена главных лиц были неизвестны. Зеленского издание назвало "марафонцем".
"Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", — сообщило издание
Остальные места в списке мечтателей заняли:
- российский оппозиционер Алексей Навальный;
- французский политик Жеральд Дарманен
- глава Европарламента Роберта Мецолла
- ирландский политик Мэри Лу Макдональд
- президент Чехии Петр Павел
- президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
- британский политик Найджел Фарадж
- испанская футболистка Дженни Эрмосо
Главным деятелем года издание назвало премьера Италии Джорджию Мелони, которая удивила своим политическим разворотом от симпатиков россии до ярых сторонников Украины, а главным революционером — главу российского центробанка Эльвиру Набиуллину за то, что несмотря на санкции и давление продолжает держать российскую валюту на плаву.
Напомним, в этом списке нашлось также место и для главы Офиса президента Андрея Ермака, который занял четвертое место в списке деятелей.