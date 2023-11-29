Тепер настав час в Україну: у Зеленського відреагували на візит Ілона Маска до Ізраїлю

У Києві переконані, що мільярдер змінить свою думку щодо України, якщо зважиться на візит

Американському мільярдеру Ілону Маску після візиту до Ізраїлю варто було б приїхати до України, щоб побачити наслідки звірств росіян на власні очі.

Про це повідомив у своєму X радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який звернув увагу на те, як змінилася позиція Маска після відвідин кібуца Кфар Аза, де бойовики ХАМАС убили десятки мирних жителів.

"Яскравий приклад розуміння реальності через особистий досвід. Прибув на місце трагедії, побачив це на власні очі, відчув запах злодіяння. Саме це і сталося з… Ілоном Маском — він приїхав до Ізраїлю, відвідав кібуц Кфар-Аза, подивився тонни жахливих відеороликів із натільних камер, на яких ізраїльтян буквально вбивали терористи, і рішуче висловився за необхідність знищити ХАМАС та інші терористичні угруповання", — написав Подоляк.

За його словами, тепер мільярдеру необхідно відвідати Україну і на власні очі побачити жахи "русского міра", подивитися в очі дітям, які залишилися без батьків, і прокинутися під звуки прольоту дронів і ракет.

Подоляк переконаний, що це дозволить бізнесмену переконатися у необхідності ліквідації режиму російського диктатора володимира путіна, без чого війни та кровопролиття продовжуватимуться вічно.

"Щойно ви зіткнетесь віч-на-віч з трагедією, ваш особистий світ зміниться назавжди. І в цей момент зрозумієте, що не треба "радити" Україні "погодитися обміняти щось на російські фіктивні гарантії", — додав він.

Нагадаємо, після скандалу з антисемітськими висловлюваннями Маск вирушив до Ізраїлю, де зустрівся з керівництвом країни та сім’ями жертв бойовиків ХАМАС. Після цього він заявив, що не бачить іншого варіанта, як ліквідувати терористів.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці жовтня Маск закликав до припинення вогню в Україні. Він назвав війну України проти росії, що напала на неї, "безнадійною ситуацією" і заявив, що "потрібно відновити нормальні відносини з росією".