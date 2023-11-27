"Антисемітизм" закінчився: Ілон Маск прибув в Ізраїль та вразив заявою щодо ХАМАС

Це допоможе зробити Газу процвітаючою

До Ізраїлю прибув власник соцмережі X та мільярдер Ілон Маск, який оскандалився антисемітськими заявами. Він зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

У розмові з високопосадовцем Маск погодився, що ХАМАС необхідно знищити, та висловив готовність допомогти "демілітаризувати" та "дерадикалізувати" сектор Гази після завершення війни. Про це він заявив наживо на Х, пише The Times of Israel.

"Іншого вибору немає. Ті, хто задумує вбивство, мають бути нейтралізовані. Необхідно зупинити пропаганду, яка перетворює людей на вбивць. І потім зробити Газу процвітаючою. І якщо це станеться, я думаю, це буде добре майбутнє", — заявив мільярдер.

Але Маск наголосив, що відмінність полягає в тому, що Ізраїль намагається уникнути вбивства мирних жителів.

"Потрібно поєднати твердість і знищити терористів і тих, хто збирається вбити, і водночас допомогти тим, хто залишився, як це сталося в Німеччині та Японії", – додає він.

"Зазвичай переможець карає переможеного", — продовжив Маск, вказавши на реабілітацію Німеччини та Японії союзниками після Другої світової війни як приклад того, як зусилля з відновлення після великої війни та чіткої перемоги допомогли забезпечити мир надовго.

Візит Маска до Ізраїлю

Разом з Беньяміном Нетаньягу Ілон Маск відвідав кібуц Кфар-Аза, який постраждав від нападу ХАМАСу 7 жовтня.

"Прем'єр-міністр Нетаньягу продемонстрував Маску жахи різанини в кібуці з подій суботи 7 жовтня. Ілон Маск почув від голови ради Шаар-ха-Негев Йоссі Керена та представника ЦАХАЛу, прессекретаря Ліада Даймонда про різанину в кібуці", — йдеться у повідомленні.

Також вони відвідали будинок родини Лібштейнів, де Маск почув історію про героїзм покійного Офіра Лібштейна — голови ради, який був убитий вранці 7 жовтня під час перестрілки з бойовиками, які проникли в кібуц.

Додамо, що візит відбувся на тлі того, як великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в соцмережі X. До бойкоту, зокрема, приєдналися IBM, Apple, Amazon і Oracle, після того, як некомерційна компанія Media Matters for America повідомила, що реклама великих компаній показується біля нацистських висловлювань.

Раніше, як писав "Телеграф", мільярдер намагався виправдатись та спростувати інформацію про те, що він є антисемітом. Тоді Маск наголосив, що бажає людству виключно кращого майбутнього.