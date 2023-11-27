"Антисемитизм" закончился: Илон Маск прибыл в Израиль и удивил заявлением насчет ХАМАС

Это поможет сделать Газу процветающей

В Израиль прибыл владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск, оскандалившийся антисемитскими заявлениями. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В разговоре с высокопоставленным чиновником Маск согласился, что ХАМАС необходимо уничтожить, и выразил готовность помочь "демилитаризировать" и "дерадикализировать" сектор Газа после завершения войны. Об этом он заявил вживую на Х, пишет The Times of Israel.

"Другого выбора нет. Те, кто задумывает убийство, должны быть нейтрализованы. Необходимо остановить пропаганду, которая превращает людей в убийц. И потом сделать Газу преуспевающей. И если это произойдет, я думаю, это будет хорошее будущее", — заявил миллиардер.

Но Маск подчеркнул, что разница состоит в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей.

"Нужно соединить твердость и уничтожить террористов и тех, кто собирается убить, и в то же время помочь оставшимся, как это произошло в Германии и Японии", – добавляет он.

"Обычно победитель наказывает проигравшего", — продолжил Маск, указав на реабилитацию Германии и Японии союзниками после Второй мировой войны в качестве примера того, как усилия по восстановлению после великой войны и четкой победы помогли обеспечить мир надолго.

Визит Маска в Израиль

Вместе с Биньямином Нетаньяху Илон Маск посетил кибуц Кфар-Аза, пострадавший от нападения ХАМАСа 7 октября.

"Премьер-министр Нетаньяху продемонстрировал Маску ужасы резни в кибуце из событий субботы 7 октября. Илон Маск услышал от председателя совета Шаар-ха-Негев Йосси Керена и представителя ЦАХАЛа, пресс-секретаря Лиада Даймонда о резне в кибуце", — говорится в сообщении.

Также они посетили дом семьи Либштейнов, где Маск услышал историю о героизме покойного Офира Либштейна — председателя совета, убитого утром 7 октября во время перестрелки с проникшими в кибуц боевиками.

Добавим, что визит состоялся на фоне того, как крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети X. К бойкоту, в частности, присоединились IBM, Apple, Amazon и Oracle после того, как некоммерческая компания Media Matters for America сообщила, что реклама крупных компаний показывается у нацистских высказываний.

Ранее, как писал "Телеграф", миллиардер пытался оправдаться и опровергнуть информацию о том, что он является антисемитом. Тогда Маск подчеркнул, что желает человечеству только лучшего будущего.