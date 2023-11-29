Війна — день 644: попри негоду окупанти штурмують Авдіївку та обстрілюють Україну

Оперативно про головне за добу

Бої на фронті не вщухають, а найнапруженіша ситуація залишається на сході України. Негода суттєво обмежила можливості сторін із маневрування, проте росіян це не зупинило від продовження штурму Авдіївки, яку вони безрезультатно атакують із шести сторін. На інших напрямках росіяни теж не мають суттєвих успіхів, а тому вони нарощують кількість обстрілів України за допомогою ракет та дронів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Чорному морі залишаються ще два російські підводні човни, які можуть мати на борту до 8 крилатих ракет "Калібр". Тому у Повітряних силах попереджають про ризики обстрілів.

00:00 США ведуть переговори з Грецією щодо купівлі 75 тисяч артилерійських снарядів для України. Серед них 50 тисяч снарядів 150-мм, 20 тисяч 155 мм та 5 тисяч 203-мм для радянських систем "Піон"

З даними за 26 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 641: окупанти штурмують Авдіївку та тероризують українців дронами

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 642: окупанти шукають слабкі місця біля Куп’янська та тиснуть на Бахмут

Інформацію за 28 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 643: росіяни роблять з Авдіївки другий Бахмут, але зазнають величезних втрат