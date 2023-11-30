З’явився офіційний документ про вибори в Україні: що вирішили та хто поставив підписи

Документ було підписано у форматі "Діалог Жана Моне"

В Україні проводити вибори до закінчення воєнного стану не будуть. Відповідний меморандум був підписаний представниками всіх фракцій Верховної Ради.

Так, парламентські та президентські вибори будуть проведені в Україні не раніше ніж через пів року після закінчення воєнного стану. Про це йдеться у документі під назвою "Висновки, прийняті під час дев’ятого "Діалогу Жана Моне".

Цей документ було підписано у рамках зустрічі у форматі "Діалог Жана Моне" за участю ексголови Європарламенту Пета Кокса. Вона проходила ще 10-12 листопада у селищі Тур’я Пасіка Закарпатської області.

В офіційній заяві зазначено підписи лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, першого віцеспікера Олександра Корнієнка, віцеспікера Олени Кондратюк, лідера партії "Батьківщина" та колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Давид Арахамія пояснив, чому виборів в Україні у 2024-му році не буде. За його словами, на їхньому проведенні не наполягають західні союзники.