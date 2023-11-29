Росіяни заявили, що захопили важливе селище під Бахмутом: що там насправді (мапа)

У ЗСУ поки не коментують цю інформацію

В Міноборони рф заявили про нібито захоплення населеного пункту на сході України. Утім, українські аналітики мають іншу інформацію.

Так, за словами окупантів, які рознесла пропаганда, йдеться про населений пункт Хромове (Донецька область). Він знаходиться на дорозі (її ще називали дорого життя) з Бахмута в Годинник Яр. Ще до окупації Бахмута з весни 2023 року противник постійно здійснював атаки в його бік, намагаючись перерізати логістику ЗСУ.

"На донецькому напрямку підрозділи "Південного" угруповання військ за підтримки авіації та вогню артилерії покращили становище по передньому краю та звільнили (захопили — Ред.) населений пункт Артемівське (Хромове)", — йдеться у повідомленні Міноборони росії.

У ЗСУ поки не коментують цю інформацію, проте популярний аналітичний паблік DeepState заявляє, що слова росіян не відповідають дійсності. При цьому він стверджує, що частину населеного пункту загарбникам таки вдалося зайняти.

"Ворог зайняв частину Хромового, інформація про повний контроль не відповідає дійсності. Ворог ще у вересні активізувався в районі Берхівки, відкинувши Сили Оборони від Берхівського водосховища і самого села. Це вплинуло на становище наших військ біля Хромового і зараз дало рецедів. Вчора ка***и навіть доходили до траси, але наша артилерія дещо зіпсувала їхні плани", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Авдіївки розвіяв міфи роспропаганди про захоплення промзони в Авдіївці.