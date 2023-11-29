У НАТО озвучили цифру втрат російської армії в Україні

У НАТО зазначають, що путін дуже терпимий до втрат

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вбито і поранено понад 300 тисяч окупантів. Крім живої сили, росія втратила на фронті кілька сотень літаків і тисячі танків.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на пресконференція після засідання Ради України – НАТО на рівні глав МЗС, передає кореспондент "Телеграфа". Однак, за словами Столтенберга, великих сподівань покладати на ці втрати не варто.

"У військовому відношенні росія втратила значну частину своїх регулярних збройних сил", — сказав генсек НАТО.

Йєнс Столтенберг застеріг українців та союзників, що не варто сподіватися на те, що через значні російські втрати війна може закінчитися. Він додав, що у російського диктатора володимира путіна високий поріг терпимості, коли йдеться про втрати.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, росія втратила у війні проти України 327 580 солдатів. Танків знищено 5,5 тисячі, а літаків та гелікоптерів понад 600 одиниць разом узятих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за добу росія втрачає більше солдатів, ніж за весь час боїв за Бахмут. У листопаді середньодобовий показник практично сягнув 1000 солдатів.