В очах більшості — герої, а на ділі…

Потреба українського батальйону "Азов" у зброї на полі бою є значною. Проте певні упередження, які виникли через російську пропаганду, впливають на забезпечення бійців.

Батальйон вимушений самостійно забезпечувати себе військовою технікою, адже недоотримує її у достатній кількості від західних партнерів. Про це заявив офіцер 12 бригади спецпризначення "Азов" НГУ, Герой України Лев Пашко в інтервʼю "Українській правді".

"У нас в "Азові" завжди проблеми з кількістю бронетехніки, певних типів озброєння. Ми купуємо техніку за свої гроші. Наприклад, зараз відбувається збір, у рамках якого люди та волонтери збирають кошти на броньовики М-113", — сказав Пашко.

Він додає, що в очах більшості "Азов" – герої, але на Заході досі залишилася пляма російської пропаганди, і тому зараз дуже складно.

"Дуже прикро, тому що "Азов" завжди демонструє високий рівень своєї кваліфікації", — сказав офіцер.

Офіцер 12 бригади спецпризначення "Азов" НГУ, Герой України Лев Пашко

За словами Пашка, трапляється, що в "Азові" у командира роти замість 18-ти БТР є лише два-три та це "не кращі зразки". Подекуди це можуть бути навіть не БРТ, а техніка іншого типу — машина з захистом від мін та засідок (MRAP).

Раніше "Телеграф" писав, що підтримка України мобілізувала американську оборонну промисловість так, що такого рівня виробництва не було в США десятиліттями. Зараз оборонна промисловість виробляє обладнання та надає можливості, які дозволяють США виконувати свої зобов'язання перед союзниками – в тому числі перед Україною.