Великі гроші та робочі місця: як підтримка України "розбудила" американський оборонпром

37 штатів отримали замовлень на загальну суму у 27 мільярдів доларів США

Підтримка України мобілізувала американську оборонну промисловість так, що такого рівня виробництва не було в США десятиліттями. Зараз оборонна промисловість виробляє обладнання та надає можливості, які дозволяють США виконувати свої зобов'язання перед союзниками – в тому числі перед Україною.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяву Пентагону. Зокрема заступник міністра оборони США з питань військових закупівель Вільям Лаплант сказав, що реакція американської промислової бази на вал замовлень була "справді історичною".

З 24 лютого 2022 року, коли російський терористичний режим розпочав збройну агресію проти України, США витратили на військову допомогу Києву 44 млрд доларів. Вона надавалася або через президентські повноваження (пряме вилучення з військових запасів), або через створену Вашингтоном Ініціативу сприяння безпеці України.

Остання означає, що безпосередньо американський уряд укладає з американськими збройовими заводами контракти на виробництво техніки, озброєння, боєприпасів та спорядження для України. Окрім цього, 17 млрд доларів США було виділено на придбання заміни запасам, які уряд передав Україні зі складів армії.

Як зазначили у Пентагоні, зараз зобов'язання на суму понад 27 мільярдів доларів отримали постачальники у 37 з 50 американських штатів. Ще 3,3 млрд доларів було виділено підприємствам у 18 штатах для допомоги оборонним підрядникам на модернізацію існуючих та створення нових виробничих ліній – у першу чергу 155-мм снарядів, РСЗВ M142 HIMARS, ракет до них, а також ПЗРК Stinger та ПТРК Javelin разом із боєзапасом до них.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.