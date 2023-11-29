У США знайшли ще одну причину, щоб не кидати Україну

"Незважаючи на складну ситуацію, українці просять лише підтримку"

Незважаючи на те, що в США зростає опозиція щодо допомоги Україні, американці продовжують знаходити причини для того, щоб не кидати нашу країну. Журналіст The Washington Post зазначив одну з них своїм читачам.

Як пише нардеп Ярослав Железняк, ці прояви в пресі дуже своєчасні та корисні для нашої держави. У самому матеріалі автор пише про важливість військової допомоги Україні, наприклад, через злочини росіян проти релігії.

Зокрема, наводиться приклад про вбивство євангеліста Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина Олександра. Також йдеться, що росія закрила три найбільші протестантські церкви в Мелітополі, а також багато церков у Маріуполі. Що втрачено близько 400 баптистських зборів через війну.

"І автор закінчує тем, що незважаючи на складну ситуацію, українці просять лише підтримку, яку може надати США. Враховуючи позицію Спікера Джонсона і взагалі релігійний вплив, особливо, на республіканське праве крило, то справді колонка дуже вчасна", — зазначає Железняк.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.